Play-Off’a göz kırptı: 2-1

STAT: Diyarbakır Stadyumu

HAKEMLER: Eren Özyemişcioğlu ***, Tolga Atasoy ***, Melih Kurtuluş ***

4.HAKEM: Emre Bulut

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdullah **, Ümit * (Dk. 87 Güray), Bünyamin **, Serkan Yavuz **, Erman **, Sinan Akaydın **, Zeki * (Dk.67 Mansur *), Şahin **, Oğuzhan * (Dk.69 Mesut **), Halil İbrahim **, Mehmet Sıddık **

YEDEKLER: Serkan İpek, Muhlis, Emrah, Abdullah, Anıl

TEKNİK DİREKTÖR: Aykan Atik

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin ***, Ertuğrul ***, Mikail ** (Dk. 59 Tarık **), Eren ***, Murat Türkkan ***, Hüseyin Bak ***, Ömer Bozan *** (Dk.90+1 Oktay), Muhammet Fettahoğlu ***, Sinan Kurumuş ***, Umut Kaya ** (Dk. 63 Kerem **), Cengiz ***

YEDEKLER: Erdi, Mete, Abdulhamit, Kürşat, Hüseyin Can

TEKNİK DİREKTÖR: İsmet Taşdemir

GOLLER: Dk. 60 Ömer Bozan, Dk. 81 Sinan Kurumuş (Çorum FK), Dk. 74 Mesut (Amed)

SARI KARTLAR: Serkan İpek (yedek kulübesinden), Ümit, Bünyamin, Serkan Yavuz (Amed), Mikail, Umut Kaya, Tarık (Çorum FK)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, kendisi gibi aynı hedefi kovalayan Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler’i deplasmanda 2-1 yendi ve play-off umutlarını iyice yeşertti.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, geçtiğimiz hafta Sancaktepe FK’yı 5-0 yendikleri maçın onbirini bozmadan Amed karşısına sürdü. Sakatlıkları süren Nafican, Salih Zafer ve Mehmet Sedef yine takımdaki yerlerini alamadılar.

İki takımın da kontrollü bir futbol sergilediği maça iyi başlayan taraf Çorum FK oldu. Kırmızı-siyahlıların henüz 4.dakikada Mehmet Sıddık’ın ters vuruşunda topu direkten dönerken, devrenin kalan bölümü genelde orta alan mücadelesi şeklinde geçti.

İkinci yarıda Diyarbakır temsilcisi topla daha çok oynamasına rağmen Çorum FK etkili ataklar geliştiren taraf oldu. Nitekim, 60.dakikada Cengiz’in kaleciden dönen topunu Ömer Bozan tamamlayıp Çorum FK’yı 1-0 öne geçiren golü attı.

1-0’dan sonra Murat Türkkan’ın net kafa vuruşunu kaleci Abdullah çıkartıp Çorum FK’ya ikinci gol şansı tanımazken, 74’te Mesut’un golüyle skora denge geldi.

Son 10 dakikaya 1-1’lik eşitlikle girilirken, 81’dakikada yine Cengiz’in asistinde Sinan Kurumuş topu ağlara yollayıp takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı.

Kalan sürede başka gol olmayınca Çorum FK sahadan 2-1 galip ayrılıp çok kritik bir galibiyet aldı.

Yenilmezlik serisini 7 maça çıkartan Çorum FK aldığı bu kritik galibiyetle puanını 43’e yükseltip play-off umutlarını iyice yeşertirken, Amed Sportif Faaliyetler 44 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 4: Çorum FK gole çok yaklaştı. Sağdan ceza sahasına giren Sinan Kurumuş’un yerden altı pasa çıkarttığı pasta ters bir vuruş yapan Amedli futbolcu Mehmet Sıddık’ın vuruşunda top direkten döndü.

DAKİKA 32: Amed Sportif Faaliyetler’in kazandığı serbest vuruşta H.İbrahim kaleyi düşündü, sert vuruşunda kaleci Hasan Hüseyin sağına gelen topu kornere çeldi.

DAKİKA 60: GOL! Çorum FK golü buldu. Soldan, köşe bayrağına yakın bir yerden topu rakibinden kapan Umut, pasını Cengiz’e verdi, Cengiz’in ortasında savunmadan dönen top altı pasın sol köşesinden tekrar Cengiz’e geldi, deneyimli futbolcunun vuruşunda kalecinin ayakla çıkarttığı topu penaltı noktası civarında Ömer Bozan gelişine sert bir vuruşla ağlara yolladı: 1-0.

DAKİKA 66: Çorum FK ikinci gole çok yaklaştı. Sağdan Ömer Bozan’ın kullandığı köşe vuruşundan gelen topa Murat Türkkan kafayı vurdu, kaleci Abdullah müthiş bir refleksle topu üst direğin altından kornere çelmeyi başardı.

DAKİKA 74: GOL! Soldan gelişen Amed atağında, Erman’ın kale alanına ortaladığı topa Mesut ayak koydu: 1-1.

DAKİKA 81: GOL! Çorum FK bir kez daha öne geçti. Soldan Cengiz’in ortaladığı topu arka direkte Sinan tamamladı: 2-1.

DAKİKA 84: Amed atağında, sağdan H.İbrahim ortaladı, arka direkte Sinan kafayı vurdu, top kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

DAKİKA 90+5: Erman’ın ceza sahası dışından şutunda kaleci Hasan Hüseyin topu rahatlıkla kontrol ederken, hakem bitiş düdüğünü çaldı.

(Spor Servisi)

