‘Play-Off şansımız devam ediyor’

Koronavirüs salgını nedeniyle memleketi Balıkesir’de ailesi ile birlikte eve kapanan Deniz Çörtlen, moderatör Bülent Kol’un canlı yayında konuğu oldu. Teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarına evde devam ettiğini belirten genç file bekçisi taraftarlardan gelen soruları cevapladı.

‘TEKLİF GELDİĞİNDE HİÇ DÜŞÜNMEDİM’

Futbola Balıkesir futbol okullarında başladığını ifade eden Deniz Çörtlen, Manisaspor’da 4 yıl forma giydikten sonra Çorum’a geldiğini söyledi. Manisaspor’dan ayrılmanın kendisi için zor olduğunu belirten genç kaleci, “Çorum FK gibi bir takımdan teklif gelince zor da olsa Manisa’dan ayrılmaya karar verdim. Transferim öncesi Oğuzhan ağabey beni aramıştı. Sana ihtiyacımız var gelirmisin dedi. Ben bu teklifi hiç düşünmeden kabul ederek Çorum’a transfer oldum” dedi.

‘ÖNCELİĞİM ÇORUM’DA BAŞARILI OLMAK’

Çorum FK’da forma giydiği için çok mutlu olduğunu da ifade eden Deniz, taraftarları sorusu üzerine hayallerinden, hedeflerinden bahsetti. Bu sezon çok sakatlık yaşamasından dolayı forma şansı bulamadığını ifade eden genç kaleci, “İnşallah yeni sezonda forma şansı bulur ve Çorum FK forması ile şampiyonluk sevinci yaşarım. Premier Lig her futbolcunun hayalidir. Benimde en büyük hayallerimden biri Liverpool’da oynamak. Hayran olduğum yerli kaleci ise Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır, yabancı kaleci olarak ise Muslera diyebilirim” ifadesini kullandı.

Gelen sorular üzerine Çorum FK tesislerinin çok güzel olduğunu da ifade eden Çörtlen, “Tesislerin güzel olduğunu duymuştum bu kadar beklemiyordum. Balıkesir ve Manisa’da forma giydim onlardan bile çok iyi durumda. On numara beş yıldız bir tesis gerçekten. Çorum’da çok mutluyum ve her futbolcunun da mutlu olacağı bir şehir ve kulüp olduğuna inanıyorum.

“PLAY-OFF ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR”

Bir taraftarın kalan 6 haftada Çorum FK’nın hedefi ne sorusuna cevap veren Deniz, “Futbolda imkansız diye bir şey yoktur. Çorum FK kalan 6 maçını kazanırsa Play-Off’a kalabilir. Bu futbolun içinde olan bir şey. Biz takım olarak bunu başarabilecek kapasitedeyiz” dedi.

“EN İYİSİ ŞAHMALI”

En iyi çalıştığı kaleci sorusuna düşünmeden İsmail Şahmalı cevabını veren Deniz Çörtlen, “Gerek karakteri, gerekse kaleciliği ile örnek aldığım bir isim. Ondan çok şey öğrendim. Genç kaleciler için buradan bir tavsiyem olacak. Çalışmaktan hiç vazgeçmesinler. Evlerinde devamlı maçlar izlesinler. Kalecileri takip etsinler. En önemlisi de futbolcu olacağım karakterinden hiç taviz vermesinler” dedi.

EN İYİ 11’DE MİKAİL VAR

Çorum FK’nın genç kalecisi Deniz Çörtlen canlı yayında en iyi 11’ini açıkladı. En iyi 11’inde İsmail Çamdalı, Varges ve Alanzinho gibi isimlere yer veren genç kaleci, Çorum FK’dan ise sadece Mikail Albayrak’ı en iyi 11’ine yazdı.

(Spor Servisi)