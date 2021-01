“Pes etmeyen bir yapımız var’

Çorum FK’da Kahramanmaraş deplasmanından alınan 3 puan yüzleri güldürdü. Kritik maçın ardından açıklamalarda bulunan Sportif Direktör İsmail Atalay Baydur, Play-Off yolunda önemli bir engeli aştıklarını ifade etti. 3 erteleme maçından 7 puan alarak Play-Off umutlarının tazelendiğini belirten Baydur, “Kahramanmaraşspor ile oynanan erteleme maçının ardından ilk yarıyı tamamlamış bulunuyoruz. İlk yarıyı 26 puanla 8.sırada tamamladı. Play-Off’un 7 puan gerisindeyiz. Amacımız erteleme maçlarından 9 puan çıkararak 28 puanla tamamlamaktı ancak Amedspor maçındaki son dakika golü ile 7 puanla yetinmek zorunda kaldık. Amedspor maçında vasat bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı oyun olarak mükemmel bir tepki vermemize rağmen sezon başından beri engel olamadığımız son dakika gollerinden biri ile 1 puana razı olmuştuk. Kahramanmaraşspor maçının hem saha şartları, hem de sezon başından beri evinde hiç mağlup olmayan bir takım olmasından dolayı zor geçeceğinin farkındaydık. Arkadaşlarımız 10 günde 4.maçını oynamasına rağmen maça çok istekli ve arzulu başladı. Hatta 10 dakikada 4 tane de bariz gol pozisyonuna girdik. Hiç beklenmedik bir anda bireysel hatadan yenen golden sonra birde kullandığımız serbest vuruşun geri dönüşünde yediğimiz golle ilk yarıyı 2-0 yenik tamamladık. İkinci yarı mükemmel bir geri dönüşe imza atan oyuncularımız hem evinde hiç yenilmeyen bir takımı mağlup etmiş, hem de Play-Off yolunda çok önemli bir galibiyet almış oldu” dedi.

‘KAREKTERLİ BİR TAKIMIZ’

Sezonun ilk yarısında bazen iyi, bazen de kötü oynadıklarını belirten Baydur, “Ancak hiçbir zaman mağlubiyeti kabullenen çaresiz bir takım olmadı. Her maçta karakterli duruşunu sonuna kadar korumuştur. Buda bizi ikinci yarı için çok ciddi derecede umutlandırmıştır. Her ne kadar kaptanımız Umut Kaya ve Cengiz’in kırmızı kartları bizi üzse de devre arası aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte ikinci yarıya güzel bir başlangıç yapmak için Çarşamba gününden itibaren Manisa FK maçı hazırlıklarına başlayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın bu takım her zaman yarışın içinde olacaktır. Bunun içinde ne tür fedakârlık gerekiyorsa yönetimi, teknik heyeti, çalışanı ve futbolcusu yapmıştır yapmaya da devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

