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‘Pentatlon’da ilk şampiyon

Aydın’da düzenlenen Modern Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası’nda İl Özel İdare Gençlikspor antrenörü Osman Pehlivan büyükler kategorisinde şampiyon oldu.

‘Pentatlon’da ilk şampiyon

Aydın’da düzenlenen Modern Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası’nda İl Özel İdare Gençlikspor antrenörü Osman Pehlivan büyükler kategorisinde şampiyon oldu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 21:11
‘Pentatlon’da ilk şampiyon

Aydın’da düzenlenen Modern Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası’nda İl Özel İdare Gençlikspor antrenörü Osman Pehlivan büyükler kategorisinde şampiyon oldu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası 7-8 Eylül tarihleri arasında Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yapıldı. Türkiye genelinden 150’e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada Çorum İl Özel idare Gençlikspor Kulübü’nden 10 sporcu kategorilerinde madalya almak için mücadele ederken, antrenör Osman Pehlivan ise büyükler kategorisinde yarıştı.  5 sporcunun start aldığı büyükler kategorisinde Osman Pehlivan tüm rakiplerini geride bırakarak Çorum’un ilk pentatlon Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Ayrıca U9, U11, U13, U15, U17  ve U19 kategorilerinde mücadele eden İl Özel İdare Gençlikspor Kulübü sporcularından Mahir Emre Yılmaz U9 kategorisinde yedinci, Yusuf Baran Çakıcı ise sekizinci olarak tamamladı. U11’de Mustafa Yıldız ondokuzuncu, U15’te Ömer Barış Şahin yedinci, Yiğit Talha Çakıcı ondördüncü, Salih Eren Duran onsekizinci, Talha Eren yirmiyedinci, U17’DE ise Berkay Kara onuncu olarak tamamladı.(Rıfat KARA)

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