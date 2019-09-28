Pendik’le ilk kez

3.Lig’de geçirdiği 7 sezonda Pendikspor’la ne ligde, ne de Ziraat Türkiye Kupası’nda hiç rakip olmayan Yeni Çorumspor, İstanbul ekibiyle ilk kez bu sezon aynı grupta yer aldı. Yarın Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak maç, iki takım arasında oynanacak ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.

Pendikspor, bu sezon ligde oynadığı 4 maçta 4 puan topladı. İstanbul temsilcisi sezona sahasında Sarıyer karşısında aldığı 1-0’lık yenilgi ile başlarken, ikinci hafta Samsunspor’a deplasmanda 2-0 kaybetti. Son 2 maçında bileği bükülmeyen İstanbulekibi, önceki hafta evinde 1922 Konyaspor’u 3-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetini alırken, geçen hafta da deplasmanda Gümüşhanespor’la 1-1 berabere kaldı.

Pendikspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise hafta içerisinde 3.Lig ekibi Turgutluspor’a hem de sahasında 3-0 yenilerek elendi.

(Hüseyin AŞKIN)