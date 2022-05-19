Pedallar, bağımlılıklardan uzak nesiller için dönecek
Yeşilay’ın, “Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam” hedefiyle sürdürdüğü çalışmalardan biri olan “Bisiklet Turu”nun 10.’su, 22 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasında aynı gün düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, Çorum’da da bisikletlileri bekliyor.
Yeşilay İl Şubesi öncülüğünde gerçekleşecek tur öncesinde, 09.00-10.30 saatleri arasında, Saat Kulesi önünde hediye çekiliş kayıtları yapılacak. Saat 10.30’da, Belediye binası önü toplanma alanında başlayacak tur, Fuar Alanında bitecek ve burada hediye çekilişi yapılacak. Çekilişte, şanslı katılımcılara 3 adet bisiklet ve 82 adet hediye dağıtılacak. Hediye çekilişine katılmak için, turu tamamlamak yeterli olup, herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor.
Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan bisiklet turu, en son, 5 Mayıs 2019’da gerçekleştirilmiş ve İstanbul’dan sonra en yüksek katılım Çorum’da sağlanmıştı.
Yeşilay İl Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder, yaptığı açıklamada, spor gibi sağlıklı yaşama yönelik faaliyetlerin, bağımlılıktan uzak bir yaşama katkı sağladığına dikkat çekerken, “Yeşilay olarak; beş bağımlılık alanında, aralıksız mücadele ediyor, her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm insanlarımızda, bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu konuda, spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem veriyoruz.
Artık, geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile, her yıl hep birlikte pedal çevirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu faydalı amaç için, büyük bir heyecanla gerçekleştireceğimiz etkinliğimize, tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
(Hüseyin AŞKIN)
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