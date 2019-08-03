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Özyol’dan geri adım!

Yeni Çorumspor başkanlığına talip olduğunu 2 gün önce düzenlediği basın toplantısı ile açıklayan Orhan Öyzol, Genel Kurul’a saatler kala adaylıktan çekildiğini yazılı bir açıklama ile duyurdu.

Özyol’dan geri adım!

Yeni Çorumspor başkanlığına talip olduğunu 2 gün önce düzenlediği basın toplantısı ile açıklayan Orhan Öyzol, Genel Kurul’a saatler kala adaylıktan çekildiğini yazılı bir açıklama ile duyurdu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 00:50
Özyol’dan geri adım!

Mevcut Başkan Fatih Özcan’ın daha önce aday olmayacağını açıklaması üzerine, Yeni Çorumspor’a adaylığını resmen açıklayan Orhan Özyol, Genel Kurul günü geri adam atarak adaylıktan çekildiğini açıkladı. Özyol yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Gerek yüz yüze görüşmelerimiz, gerek sosyal medya ve meydanlardan aldığımız izlenimler doğrultusunda Çorumspor taraftarının Fatih Özcan sevgisinin üst seviyede olduğu tarafımda görülmüştür. Bu sevginin önüne geçip taraftara rağmen aday olmanın Çorumspor’a zarar vereceği kanaatine vardık. Ankara’da ki iş adamı yönetici adaylarımız ve Çorum’da ki yönetici adaylarımız ile dün geç saatlere kadar yaptığımız değerlendirmeler sonucunda adaylıktan çekilme kararı almış bulunmaktayız. Çorumspor ve Fatih Özcan kardeşimizin her zaman yanında olmakla birlikte, başarılarının katlanarak devam etmesini diliyorum. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Çorum halkına teşekkür ediyorum” dedi.

(Rıfat KARA)

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