Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2019 yılı Faaliyet programında yer alan Yıldızlar ve Gençler Ferdi Milli Takım seçme müsabakaları Kocaeli’nde yapıldı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen milli takım seçme müsabakalarında genç erkekler kategorisinde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Özgür Yılmaz Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atarken, aynı kulüpten yıldızlar kategorisinde Uğurcan Dursun ikinci, Arda Kekillioğlu ise üçüncü olarak kürsüye çıktı. Spor İhtisas Kulübü’nden Yağmur Yeşil ise yıldız kızlar kategorisinde üçüncü olarak kürsüye çıkan bir diğer sporcu oldu.

Ayrıca Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Umut Baha Dursun ve Ezel Arslan kategorilerinde beşinci, Yiğit Furkan Şimşek ve Aybüke Banu Şimşek onuncu, Spor İhtisas Kulübü’nden Emir Eren Atıcı altıncı, Ege Bolat yedinci, Asu Ayça Şenyuva dokuzuncu, Zeynep Özen onuncu ve Egemen İbiş ise onbeşinci olarak olarak en iyi 16’lar turnuvasında mücadele etmeye hak kazandılar.

(Rıfat KARA)