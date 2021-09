Özel milli sporcular Çorum’da hazırlanıyor

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Down Sendromlular atletizm milli takım kampı 23 Eylül tarihinde Çorum’da başladı. Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde kampa giren özel sporcular TOKİ Atletizm Sahası’nda ve Zirve Fitness Salonu’nda gerçekleştirdiği antrenman programları ile hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Atletizm Teknik Kurul Başkanı Sevda Kalkan yönetiminde, antrenörler Mehmet Ali Kurt, Tarkan Güney, Mürsel Kurt ve Leman Elmas önderliğinde gerçekleşen antrenmanlarda Çorumlu sporcu Merve Özlü’nün yer aldığı 9 özel milli sporcu Avrupa Oyunları’na Şampiyonası’na hazırlanıyorlar.

Kamp hakkında açıklamalarda bulunan Teknik Kurul Başkanı Sevda Kalkan, İtalya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi Çorum’da kamp yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Çorum’da her türlü imkana sahip olduklarını da ifade eden Kalkan, ‘Bu imkanlar doğrultusunda sıkı bir hazırlık döneminden geçiyoruz. Bu hazırlıklar sonunda sporcularımızdan İtalya’da madalyalar bekliyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur” dedi.

Çorumlu milli takım antrenörü Mehmet Ali Kurt ise, daha önce yapılan şampiyonalarda alınan madalyalardan daha fazla madalya almak için çok çalıştıklarını söyledi. Kurt, özel sporculara sponsor olan Avukat Özdel’e de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

(Rıfat KARA)