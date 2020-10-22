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Osmancık’ta korona şoku!

Sezonun ilk maçında Fatsa Halk Eğitim Merkezi'ni konuk edecek olan Osmancık Belediyespor'da 2 voleybolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Spor 22.10.2020, 23:14
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Osmancık’ta korona şoku!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 1.hafta maçında sahasında Fatsa Halk Eğitim Merkezi'ni ağırlayacak olan Osmancık Belediyespor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Pazar günü oynanacak kritik karşılaşma öncesi kovid-19 testi yaptıran Osmancık Belediyespor'da 2 sporcunun testinin pozitif çıktığı bilgisine ulaşıldı. 2 sporcunun dışında 4 sporcunun da temaslı olması nedeniyle Fatsa maçına 6 sporcusundan yoksun çıkacak olan Osmancık Belediyespor'da yönetim dün Federasyon ile maçın ertelenmesi konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.

Voleybol Federasyonu, Osmancık Belediyespor’a ait HES kodu raporlarının incelemesinin ardından Fatsa Halk Eğitim Merkezi maçının oynanması veya ertelenmesi ile ilgili kararını bugün açıklaması bekleniyor.

(Spor Servisi)

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