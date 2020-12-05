Osmancık’ın sultanları Ünye’de puan avında

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 7.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, deplasmanda Ordu temsilcisi Ünyegücü ile karşı karşıya gelecek. Lig’de oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen Osmancık Belediyespor, yarın Ünyegücü’nü deplasmanda yenerek ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Ünyegücü ile Osmancık Belediyespor arasında Ünyespor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Çorum’un bir diğer temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü ise 7.haftayı BAY geçecek. Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında, Fındıklı Tenis Doğa ile İskofyaspor, Fatsa Halk Eğitim Merkezi ile Ordu Çamlıkspor takımları karşı karşıya gelecek.

(Spor Servisi)