Osmancık’ın sultanları Ordu’da puan arıyor
2.hafta erteleme maçında deplasmanda lider Ordu Çamlıkspor ile karşılaşacak olan Osmancık Belediyespor’da tüm planlar puan ve puanlar üzerine yapıldı.
Spor 25.11.2020, 00:33
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 2.hafta erteleme maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda lider Ordu Çamlıkspor’un konuğu oluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ilk iki maçı ertelenen Osmancık Belediyespor 2. hafta erteleme maçını bugün oynayacak. Lig’de oynadığı 2 karşılaşmadan 3-1 ve 3-0’lık yenilgilerle ayrılan Kırmızı-Beyazlılar, bugün Ordu’dan puanla dönmek istiyor. 9 puanla lider durumda bulunan Ordu Çamlıkspor ile puansız Osmancık Belediyespor arasında Ordu Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.
(Spor Servisi)
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