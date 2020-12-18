Osmancık’ın sultanları Kastamonu’da puan arıyor

Çorum’un 2.Lig’deki temsilcisi Osmancık Belediyespor, ilk yarının son hafta maçında Kastamonu Doğa Gençlikspor’un konuğu oluyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 9.hafta maçında Kastamonu Doğa Gençlikspor ile Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor Kastamonu’da kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Fındıklı Tenis Doğa’yı yenerek ilk galibiyetini alan filenin sultanları, yarın Kastamonu’yu deplasmanda mağlup ederek ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyor. 1 puanlı Kastamonu Doğa Gençlikspor ile 4 puanlı Osmancık Belediyespor arasında Tandoğan Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçında Fatsa Halk Eğitim Merkezi ile İskofyaspor’da Ordu’da karşı karşıya gelecek.

Kadınlar 2.Lig 7.Grup’ta ilk yarı heyecanı Pazar günü oynanacak maçların ardından sona ererken, ikinci yarı maçları ise 10 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.