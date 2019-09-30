Osmancık’ın ‘Onur’u var: 1-0

Merzifon İlçe Stadı’nda saat 15.00’de başlayan karşılaşmanın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken, iki takım soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan konuk Osmancık Belediyespor, dakikalar 51’i gösterdiğinde Onur Özçiftçi’nin kaydettiği golle1-0 öne geçmeyi başardı. Golden sonra geriye yaslanan Osmancık Belediyespor, Merzifonspor’un boş döndüğü ataklarda kontratakla gol aramaya başladı. Mücadelenin son dakikalarında Osmancık kalesinde sık sık gol arayan ev sahibi Merzifonspor bir türlü istediği golü bulamayınca karşılaşma 1-0 Osmancık Belediyespor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor 3 puanla tanışırken, konuk Merzifonspor ise 3 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)

SAHA: Merzifon İlçe.

HAKEMLER: Gamze Durmuş, Emre Tatar, Onur Tek.

MERZİFONSPOR: Onur Çırpan, Hacı Ömer Uzan, Kamil Yolcu, Bedirhan Batukan Ay, Cemal Özsüngü, Muzaffer Özkaya, Burak Küçüköner, Oktay Yiğit, Osman Murat Öksüz, Ömer Can Ahenk, Ozan Çetinkaya

YEDEKLER: İlkay Sezer Yılmaz, Seyfullah Karagöz, Abdulaziz Tanyeri, Emre Altundağ, Hürkan Eren Turan, Tolga Mert Aslan, Furkan Taş

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Muhammed Zahid Öztaş, Turgay Doğan, Seydi Eren Çevik, Emre Biçer, Kadir Taş, Oğuzhan Cengiz Kaya, Aydın Çolak, Ömer Faruk Selçok, Alper Özköksal, Onur Özçiftci, Mücahit Kuytak

YEDEKLER: Ertuğrul Kaydı, Yusuf Pamuk, Alihan İdikut, Berker Tonga, Arda Onat Uslu, İsmail Savaş, Hasan Faruk Gilan

GOL: Dk. 51 Onur Özçiftçi