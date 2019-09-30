Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105152
ALTIN
272.945
DOLAR
5.6648
STERLİN
6.9666
EURO
6.1976

Osmancık’ın ‘Onur’u var: 1-0

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4.Grup 2.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, deplasmanda Amasya temsilcisi Merzifonspor’un konuğu oldu.

Osmancık’ın ‘Onur’u var: 1-0

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4.Grup 2.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, deplasmanda Amasya temsilcisi Merzifonspor’un konuğu oldu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 00:08
Osmancık’ın ‘Onur’u var: 1-0

 Merzifon İlçe Stadı’nda saat 15.00’de başlayan karşılaşmanın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken, iki takım soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan konuk Osmancık Belediyespor, dakikalar 51’i gösterdiğinde Onur Özçiftçi’nin kaydettiği golle1-0 öne geçmeyi başardı. Golden sonra geriye yaslanan Osmancık Belediyespor, Merzifonspor’un boş döndüğü ataklarda kontratakla gol aramaya başladı. Mücadelenin son dakikalarında Osmancık kalesinde sık sık gol arayan ev sahibi Merzifonspor bir türlü istediği golü bulamayınca karşılaşma 1-0 Osmancık Belediyespor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor 3 puanla tanışırken, konuk Merzifonspor ise 3 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)

SAHA: Merzifon İlçe.

HAKEMLER: Gamze Durmuş, Emre Tatar, Onur Tek.

MERZİFONSPOR: Onur Çırpan, Hacı Ömer Uzan, Kamil Yolcu, Bedirhan Batukan Ay, Cemal Özsüngü, Muzaffer Özkaya, Burak Küçüköner, Oktay Yiğit, Osman Murat Öksüz, Ömer Can Ahenk, Ozan Çetinkaya

YEDEKLER: İlkay Sezer Yılmaz, Seyfullah Karagöz, Abdulaziz Tanyeri, Emre Altundağ, Hürkan Eren Turan, Tolga Mert Aslan, Furkan Taş

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Muhammed Zahid Öztaş, Turgay Doğan, Seydi Eren Çevik, Emre Biçer, Kadir Taş, Oğuzhan Cengiz Kaya, Aydın Çolak, Ömer Faruk Selçok, Alper Özköksal, Onur Özçiftci, Mücahit Kuytak

YEDEKLER: Ertuğrul Kaydı, Yusuf Pamuk, Alihan İdikut, Berker Tonga, Arda Onat Uslu, İsmail Savaş, Hasan Faruk Gilan

GOL: Dk. 51 Onur Özçiftçi

İlgili Haberler
Dünya Güreş Klasmanı açıklandı
Dünya Güreş Klasmanı açıklandı
Başkan taraftarların arasından izledi
Başkan taraftarların arasından izledi
Pendik faciası: 0-2
Pendik faciası: 0-2
Yeni Çorumspor: 0-Pendikspor: 2
Yeni Çorumspor: 0-Pendikspor: 2
Osmancık siftah peşinde
Osmancık siftah peşinde
Pendik’le ilk kez
Pendik’le ilk kez
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim