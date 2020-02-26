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Osmancık’ın genç sultanları set bile vermeden şampiyon

Kulüplü Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliğindeki ilk iki maçında Çorum Voleybol’un A ve B takımlarını 3-0’lık skorlarla yenen Osmancık Belediyespor, son maçında da Sungurlu Belediye’yi aynı skorla mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Osmancık’ın genç sultanları set bile vermeden şampiyon

Kulüplü Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliğindeki ilk iki maçında Çorum Voleybol’un A ve B takımlarını 3-0’lık skorlarla yenen Osmancık Belediyespor, son maçında da Sungurlu Belediye’yi aynı skorla mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 21:12
Osmancık’ın genç sultanları set bile vermeden şampiyon

Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği önceki akyam oynanan tek maçla sona erdi. Geçen yılın şampiyonu Osmancık Belediye yine mutlu sona ulaşan taraf oldu.

4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Kulüplü Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliğindeki ilk iki maçında Çorum Voleybol B takımını ve Çorum Voleybol A Takımı 3-0’lık skorlarla yenen Osmancık Belediyespor, son maçında Sungurlu Belediye ile karşılaştı. Osmancık ekibi, bu karşılaşmayı da 3-0 kazandı ve il birinciliğini rakiplerine set vermeden şampiyon olarak tamamladı.

Günün Çorum Voleybol A Takımı ile Çorum Voleybol B Takımı arasında oynanması gereken diğer maçı B takımının sahaya çıkmaması üzerine oynanmadı. Hükmen galip sayılan Çorum Voleybol A Takımı ikinciliği elde ederken, Sungurlu Belediyespor üçüncü oldu.

Osmancık Belediyespor Antrenörü Ümit Gökgöz, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da rakiplerine set vermeden şampiyon olduklarını hatırlatırken, kendilerine her türlü desteği veren Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e teşekkür etti. Gökgöz, bundan sonraki süreçte de Osmancık’a şampiyonluklar kazandırmaya ve profesyonel liglerde mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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