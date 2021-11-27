Osmancık’ın Ankara sınavı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 5.Bölge 3.Grup 5.hafa maçında Ankara DSİ ile Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor Ankara'da kozlarını paylaşacak. İlk 3 haftada puanla tanışamayan Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, geçtiğimiz hafta sahasında Mucur Yabanlıspor'u 2-0 yenerek puan hasretine sona vermişti. Galibiyet serisine kaldığı yerden devam etmek isteyen Kırmızı-Beyazlılar Ankara deplasmanından da galibiyetle dönmenin hesabını yapıyor. Ankara DSİ ile Osmancık Belediyespor arasında Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 14.00'de başlayacak.

Grup'ta oynanacak diğer maçlarda ise, Yozgatspor ile Ankara TKİ, Mucur Yabanlıspor ile Keçiören Bağlum Belediyespor, Çayıralan Esnafspor ile Sorgun Belediyespor karşılaşacak.

(Rıfat KARA)

