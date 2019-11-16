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Osmancık zor virajda

Ligin güçlü takımlarından Kastamonu Özel İdare’yi taraftarı önünde ağırlayacak olan Osmancık Belediyespor, kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Osmancık zor virajda

Ligin güçlü takımlarından Kastamonu Özel İdare’yi taraftarı önünde ağırlayacak olan Osmancık Belediyespor, kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

16 Kasım 2019 Cumartesi 00:03
Osmancık zor virajda

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4.Grup 9.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, sahasında Kastamonu temsilcisi Kastamonu Özel İdare Gençlikspor’u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Çankırı deplasmanından 1 puanla dönen Kırmızı-Beyazlılar, bu hafta oynanacak olan Kastamonu Özel İdare maçını kazanarak yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. Osmancık Belediyespor ile Kastamonu Özel İdare arasında Osmancık İlçe Stadı’nda oynanacak karşılaşma yarın saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında Ünye 1957 ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Niksar Belediyespor ile Ladik Belediyespor, Boyabat 1868 ile Görelespor, Merzifonspor ile Çarşambaspor, Atakum Belediyespor ile 1074 Çankırıspor, 1926 Bulancakspor ile Altınordu Belediyespor takımları karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

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