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Osmancık, Ünye önünde farkını gösterdi: 4-0

Çorum'un BAL'da ki temsilcisi Osmancık Belediyespor, sahasında konuk ettiği Ünye 1957'i 4-0 mağlup etti.

Osmancık, Ünye önünde farkını gösterdi: 4-0

Çorum'un BAL'da ki temsilcisi Osmancık Belediyespor, sahasında konuk ettiği Ünye 1957'i 4-0 mağlup etti.

06 Ekim 2019 Pazar 22:12
Osmancık, Ünye önünde farkını gösterdi: 4-0

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4.Grup 3.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, Ordu temsilcisi Ünye 1957'i sahasında ağırladı. Saat 15.00'de Osmancık İlçe Sahası'nda oynanan karşılaşmada Ankara bölgesinden Zeynel Atasoy düdük çaldı. Osmancıklı futbol severlerin de yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Osmancık Belediyespor 12.dakikada Alihan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda oyunun tamamen hakimi olan Kırmızı-Beyazlılar 44.dakikada Onur'un attığı golle soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Osmancık Belediyespor, 59.dakikada Onat, 87.dakikada Aydın’ın attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor puanını 6'a yükseltirken, konuk ekip Ünye 1957 henüz puanla tanışamadı.

(Rıfat KARA)

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