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Osmancık tat veriyor

İkinci yarıda yükselişe geçen Osmancık Belediyespor skordan ziyade oynadığı futbol ile izleyenlere büyük bir keyif veriyor.

Osmancık tat veriyor

İkinci yarıda yükselişe geçen Osmancık Belediyespor skordan ziyade oynadığı futbol ile izleyenlere büyük bir keyif veriyor.

16 Mart 2020 Pazartesi 23:09
Osmancık tat veriyor

Çorum’un BAL’daki temsilcisi Osmancık Belediyespor ikinci yarıda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Sezonun ilk yarısında 13 haftalık periyotta sadece 17 puan toplayan Kırmızı-Beyazlılar, ikinci yarıda oynadığı 9 karşılaşmada 12 puan toplamayı başardı. İkinci yarının ilk iki haftasında önce Niksar Belediyespor’a, daha sonra ise Merzifonspor’a 1-0 mağlup olan Osmancık Belediyespor sonra sırasıyla Ünye 1957, Görelespor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Çarşambaspor ve Ladik Belediyespor maçlarından 11 puan çıkardı. 21.hafta maçında 1074 Çankırıspor’a 80.dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan Osmancık temsilcisi son olarak deplasmanda ligin iddialı takımlarından Kastamonu Özel İdarespor ile öne geçtiği maçta 2-2 berabere kaldı. Bu 7 haftalık periyotta skordan ziyade oyun anlamında da rakiplerine üstünlük kurmayı başaran Osmancık Belediyespor, kalan 4 haftada iyi oyunu ile futbol severlerin gözlerinin pasını silmeye devam etmeyi planlıyor.

(Rıfat KARA)

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