Osmancık tat veriyor

Çorum’un BAL’daki temsilcisi Osmancık Belediyespor ikinci yarıda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Sezonun ilk yarısında 13 haftalık periyotta sadece 17 puan toplayan Kırmızı-Beyazlılar, ikinci yarıda oynadığı 9 karşılaşmada 12 puan toplamayı başardı. İkinci yarının ilk iki haftasında önce Niksar Belediyespor’a, daha sonra ise Merzifonspor’a 1-0 mağlup olan Osmancık Belediyespor sonra sırasıyla Ünye 1957, Görelespor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Çarşambaspor ve Ladik Belediyespor maçlarından 11 puan çıkardı. 21.hafta maçında 1074 Çankırıspor’a 80.dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan Osmancık temsilcisi son olarak deplasmanda ligin iddialı takımlarından Kastamonu Özel İdarespor ile öne geçtiği maçta 2-2 berabere kaldı. Bu 7 haftalık periyotta skordan ziyade oyun anlamında da rakiplerine üstünlük kurmayı başaran Osmancık Belediyespor, kalan 4 haftada iyi oyunu ile futbol severlerin gözlerinin pasını silmeye devam etmeyi planlıyor.

(Rıfat KARA)