Osmancık siftah peşinde

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4.Grup 2.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, deplasmanda Amasya temsilcisi Merzifonspor’un konuğu oluyor. İlk hafta maçında sahasında Niksar Belediyespor’a 1-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapan Osmancık Belediyespor, Merzifon’da Merzifonspor’u yenerek ilk hafta kaybedilen puanları telafi etmek istiyor. Yarın Merzifon İlçe Sahası’nda 3 puanlı Merzifonspor ile puansız Osmancık Belediyespor arasında oynanacak karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Ünye 1957 ile 1926 Bulancakspor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Kastamonu Özel İdare, Niksar Belediyespor ile Atakum Belediyespor, Ladik Belediyespor ile 1868 Boyabatspor, Çarşambaspor ile 1074 Çankırıspor ve Görelespor ile Altınordu Belediye karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)