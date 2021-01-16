Osmancık lideri ağırlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Lig 7.Grup 11.hafta maçında Osmancık Belediyespor ile Ordu Çamlıkspor bugün Osmancık’ta kozlarını paylaşacak. İkinci yarıya Fatsa’yı deplasmanda 3-0 yenmesine rağmen Fatsa’nın ligden çekilmesi üzerine 3 puanı silinen Osmancık Belediyespor, bir diğer Ordu temsilcisi Çamlıkspor’u sahasında yenerek 3 puanı yeniden hanesine yazdırmak istiyor. Osmancık Belediyespor ile Ordu Çamlıkspor arasında Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçında ise Ünyegücü ile Kastamonu Doğa Gençlik takımları karşı karşıya gelecek.

(Spor Servisi)