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Osmancık Ladik’i ağırlıyor

Çorum’un BAL’da ki temsilcisi Osmancık Belediyespor, yarın sahasında konuk edeceği Ladik Belediyespor’u yenerek Çarşambaspor maçında kaybedilen puanları telafi etmek istiyor.

Osmancık Ladik’i ağırlıyor

Çorum’un BAL’da ki temsilcisi Osmancık Belediyespor, yarın sahasında konuk edeceği Ladik Belediyespor’u yenerek Çarşambaspor maçında kaybedilen puanları telafi etmek istiyor.

02 Kasım 2019 Cumartesi 00:03
Osmancık Ladik’i ağırlıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4.Grup 7.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, sahasında Samsun temsilcisi Ladik Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta bir diğer Samsun temsilcisi Çarşambaspor’a farklı yenilerek haftayı puansız kapatan Kırmızı-Beyazlılar, yarın seyircisi önünde Ladik Belediyespor’u mağlup ederek moral depolamak istiyor. 8 puanlı Osmancık Belediyespor ile 4 puanlı Ladik Belediyespor arasında Osmancık İlçe Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Merzifonspor ile Görelespor, Niksar Belediyespor ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 1926 Bulancakspor ile 1074 Çankırıspor, Altınordu Belediye ile Kastamonu Özel İdare, Atakum Belediye ile Çarşambaspor ve Boyabat 1868 ile Ünye 1957 karşılaşacak.

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