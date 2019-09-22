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Osmancık kötü başladı: 0-1

Çorum'un Bölgesel Amatör Lig'de ki temsilcisi Osmancık Belediyespor, sahasında konuk ettiği Niksar Belediyespor'a 1-0 mağlup olarak sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Osmancık kötü başladı: 0-1

Çorum'un Bölgesel Amatör Lig'de ki temsilcisi Osmancık Belediyespor, sahasında konuk ettiği Niksar Belediyespor'a 1-0 mağlup olarak sezona kötü bir başlangıç yaptı.

22 Eylül 2019 Pazar 20:10
Osmancık kötü başladı: 0-1

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4.Grup 1.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında Tokat temsilcisi Niksar Belediyespor'u konuk etti. Saat 15.00'de Osmancık İlçe Sahası'nda oynanan karşılaşmaya Osmancıklı futbol seveler yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda denk bir futbol ortaya koyarken, konuk Niksar Belediyespor Emre'nin kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda beraberlik golü için rakip kaleye yüklenen Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor bir türlü istediği golü bulamadı. Konuk Niksar Belediyespor ise ikinci yarı oyunu kendi yarı alanında kabul edip kontrataklarla gol aradı. İki takımda geliştirdiği ataklardan gol sesi çıkmayınca mücadele 1-0 Niksar Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sezona puansız başlamış oldu.

(Rıfat KARA)

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