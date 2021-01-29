Osmancık evinde İskofya’yı ağırlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 13.hafta maçında Osmancık Belediyespor ile İskofyaspor Çorum’da kozlarını paylaşacak. Sezona kötü başlamasına rağmen son haftalarda rakipleri karşısında iyi mücadele gösteren Osmancık Belediyespor, yarın şampiyonluk adaylarından İskofyaspor’u evine eli boş göndermek istiyor. 8 puanlı Osmancık Belediyespor ile 20 puanlı İskofyaspor arasında Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.

ÇORUM VOLEYBOL BAY GEÇİYOR

Çorum’un bir diğer temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü ise rakibi Erbaa Gençlikspor’un ligden çekilmesi nedeniyle 13.haftayı BAY geçecek. Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Ünyegücü ile Ordu Çamlıkspor, Fındıklı Tenis Doğa ile Fatsa Halk Eğitim Merkezi karşı karşıya gelecek.

(Spor Servisi)