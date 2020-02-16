Osmancık Belediyespor şampiyonluğunu ilan etti

4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U15 Ligi Play-Off grubunda 5.hafta maçları oynandı. Cumartesi günü Mimarsinan Sahası’nda oynanan maçta Mimarsinan Gençlikspor, Alaca Belediye’yi 5-1 yenerken, Pazar günü Osmancık’ta oynanan maçta ise Osmancık Belediyespor, İskilipgücü’nü 4-1’le geçti.

Bu sonuçların ardından 5’de 5 yapan Osmancık Belediyespor bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, 9 puana ulaşan Mimarsinan Gençlikspor ise ligi ikinci sırada tamamlamayı garantilemiş oldu.

SAHA: Osmancık İlçe.

HAKEMLER: Yüksel Basar, Ömer Bingöl, Fırat Eren Dibek.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Tuğra, Efe Can, Abdulkadir. Dağhan,, Mustafa Melih, Yakup, Halil İbrahim, Yunus, Recep Talha, Talha Hayrettin, Furkan, İsmail, Mustafa, Murat, Yusuf, Poyraz, Soner.

İSKİLİPGÜCÜ: Mertcan, Sefa Şahin, Emirhan, Enes, Ege, Melih, Birol, Burak, Oğuzhan, Özgür, Enes, Emre, Hakan, Yusuf Rıdvan, Arda Akın;, Mert, Emirhan, Enes.

GOLLER: Dk.16 ve 53 Halil İbrahim, Dk.19 Yakup, Dk.29 M.Melih (Osmancık Belediye), Dk.23 Ege (İskilipgücü)

(Rıfat KARA)