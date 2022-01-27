Osmancık Belediye, Zahid Öztaş’ı da aldı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) 5.Bölge 3.Grup’ta mücadele eden Osmancık Belediyespor, ikinci yarı hazırlıkları çerçevesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Daha önce, Çorum FK’nın eski futbolcularından Furkan Çalışır ve Emre Biçer’in yanı sıra Serkan Yıldız’ı kadrosuna katan Osmancık Belediyespor, Çorumspor ve Çorum FK’’nın eski kalecilerinden Muhammed Zahid Öztaş’ın transferini açıkladı.

28 yaşındaki Muhammed Zahid Öztaş, en son Trabzon Doğanspor’dan Çorlu 1947’ye transfer olmuştu. Deneyimli kaleci, 2019-2020 Sezonunda da Osmancık Belediyespor’da oynamıştı.

(Bülent USLU)

