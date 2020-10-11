Osmancık Belediye lig provasında Ankara Ada Gençlik’i 3-1’le geçti

Cumartesi günü Osmancık ilçe spor salonunda oynanan maçta üstün bir oyun sergileyen Osmancık Belediyespor sahadan 3-1 galip ayrılarak lig öncesinde moral buldu.

Osmancık Belediyespor Antrenörü Ümit Gökgöz yaptığı açıklamada, skordan ziyade mücadele ve dostluğun ön plana çıktığını belirtirken, “İlimizin duayen antrenörlerinden Merdan Özkeçeli hocamın takımı Ankara Şentepe Ada Gençlikspor ile hazırlık maçında karşılaştık. Çok zevkli ve çekişmeli geçen maçta her iki takımda çok iyi oyun sergiledi. Skorun değil mücadelenin ve dostluğun ön planda olduğu maç için hocama, sporcularına ve velilerine sonsuz teşekkür ederiz” dedi.

Osmancık Belediyespor, 25 Ekim’de başlayacak ligin ilk haftasında Fatsa Halk Eğitim Merkezi ile karşılaşacak.

(Spor Servisi)