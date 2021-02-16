Osman Bodur sezonu kapattı

Çorum Futbol Kulübü ile aynı grupta yer alan Kahramanmaraşspor geçtiğimiz hafta sahasında Şanlıurfaspor’la karşılaşırken, 3-1 yenilip play-off yolunda ciddi bir yara aldı. Karşılaşmanın 85.dakikasında aldığı darbe ile sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Osman Bodur’un, yapılan kontrollerinde sakatlığının ciddi olduğu anlaşıldı.

Deneyimli savunma oyuncusunun çekilen MR’ında, sol diz ön çapraz bağlarının kopma, yan bağlarında ise yırtık tespit edildiği kaydedildi.

Bugün Ankara’da ünlü Spor Hekimi Savaş Kudaş tarafından muayene edilecek olan Osman’ın, önümüzdeki günlerde Kayseri’de ameliyat olacağı belirtildi.

(Spor Servisi)