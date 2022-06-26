Osman Bodur da Kırşehir’den ayrıldı

Kariyerinde hem Çorumspor, hem Çorum FK forması giyen ender futbolculardan olan 30 yaşındaki deneyimli stoper Osman Bodur, geçen sezon Kırşehir Belediyespor’da 20 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 1.401 dakika süre alan Osman Bodur, 8 sarı kart görerek iki kez cezalı duruma düştü.

Kırşehir Belediyespor’un yollarını ayırdığı Çorumlu futbolcu, teklifleri değerlendirecek. Kırşehir temsilcisi, geçtiğimiz günlerde Çorumlu bir diğer futbolcu Mert Ilıman’la da yollarını ayırmıştı.

(Hüseyin AŞKIN)

