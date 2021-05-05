Ortaköy'de sentetik futbol sahasının inşaatına başlandı

Ortaköy Belediye Başkanlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile Ortaköy'ün Suyolu Mahallesine yapılacak olan Nizami Sentetik Çim Futbol sahası inşaatı başladı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun son Çorum ziyaretinde kendisine bir dosya sunarak 60 yıllık ilçede bugüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılmış herhangi bir yatırım bulunmadığını, bölgenin genç nüfus ve sporcu potansiyelinin bulunduğunu, ilçe gençlerinin kültürel, sosyal ve sportif açıdan gelişiminin sağlanması gerektiğini ve Ortaköy Belediyesi bünyesinde bulunan Ortaköy Belediyesi Şapinuvaspor'un namağlup olarak BAL ligine çıkarak aynı grupta birçok il takımı ile aynı fikstürde bulunup Çorum ilini temsil ettiğini ancak maddi ve fiziki şartlar nedeniyle lig de tutunamayarak bir alt lige düştüğünü belirterek destek istemişti. Bu gelişme sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı Başkan İsbir'in ilçesi için gösterdiği çabayı takdir ederek Ortaköy'e gerekli olan spor yatırımlarının yapılması için düğmeye bastı. Geçtiğimiz aylarda Ortaköy Belediye Başkanlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan 3 protokol ile ilçeye yapılacak olan voleybol ve basketbol sahası, Gençlik Merkezi ve Nizami Sentetik Çim Futbol sahası inşaatları başladı.

Başkan İsbir'in kararlı ve ısrarcı duruşu ile Ortaköy ilçesine 5 milyon değerinde 3 adet yeni yatırım kazandırılmış,daha da önemlisi bununla birlikte Gençlerimiz için gösterilen çabanın sonucuna ulaşılmış oldu. Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir konu hakkında yapmış olduğu açıklamada, "Gençlerimiz için ne kadar çaba ve gayret göstersek azdır. Onlar bizim geleceğimiz, onlar ülkemizin dik duruşu ve teminatı, bir tanesinin olumsuzluklar içerisinde bulunması bizleri mutsuz eder. Vermiş olduğumuz sözleri yerine getirdiğimiz için Ortaköy Belediye Başkanlığı olarak bir kez daha gururluyuz. Bu hizmetlerin ilçeme kazandırılmasında Bizlerden Desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Ak Parti MKYK üyemiz ve Çorum Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan'a, Ak Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı'ya ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik'e ilçem adına teşekkür ediyorum. İlçeme ve gençlerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)