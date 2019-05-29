Orta Kuşak’ta kuralar çekildi

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Çorum Şubesi tarafından bu yıl 24.'sü düzenlenecek olan 30 Yaş ve Üzeri Geleneksel Orta Kuşak Futbol Turnuvası'nın grup kuraları çekildi.

Saat 12.00'de 1 No'lu Sentetik Saha'nın yanındaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Lokali'nde gerçekleştirilen toplantıya, ASGD Çorum Şubesi Başkanı Halil Öztürk başkanlık etti. Toplantıya, Başkan Yardımcısı Rıfat Kara ve yönetim kurulu üyesi Hüseyin Aşkın ve takım temsilcileri katıldı.

Şube Başkanı Halil Öztürk'ün turnuva ile ilgili takım temsilcilerine bilgi vermesinden sonra grupların kura çekimi gerçekleştirildi. 2 grupta 15 takımın mücadele edeceği turnuvada, Siyah Grup'ta Bal Kardeşleri, Efsaneler, Arda Orman Ürünleri, Kalehisar, Stil Mobilya Cafe, Fenomen AVM, Alacaspor ve Yağmur tur Hattuşa, Kırmızı Grup'ta ise Kapalı Cezaeevi, Gırgırına, İskilip Seyirtepe, Gülabibey Netpaş, Turne İnşaat, Kahveland ve Batı İskele takımları yer aldı.

STANTRA 10 HAZİRAN'DA

Turnuva 10 Haziran Pazartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak olup, maçlar Mimarsinan, 1 ve 2 No'lu Sentetik Sahalarda oynanacak. Tek devreli lig statüsüne göre oynanacak grup maçları sonunda gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Turnuvanın fikstürü önümüzdeki günlerde açıklanacak.

(ÖMÜR SOYTEMİZ)