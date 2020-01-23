Orta Kuşak bu yıl 25.kez düzenlenecek

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Çorum Şubesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye’nin kendi kategorisindeki en uzun soluklu organizasyonu olan 30 Yaş ve Üzeri Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nın sporcu uygunluğu ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

ASGD Çorum Şubesi Yönetimi, bu yıl 25.’si düzenlenecek turnuva ile ilgili dün yaptığı toplantıda, önemli kararlar aldı. Şube yönetiminden yapılan açıklamaya göre, turnuvada bu yıl 1990 ve daha önce doğan sporcular oynayabilecek. Takımlar, kadrolarında 2019-2020 sezonu için vizesi yapılmış lisanslı 1, eski profesyonel-veteran kategorisinden de 2 olmak üzere en fazla 3 aktif sporcu bulundurabilecek.

Turnuvaya katılım başvuruları Nisan ayında alınmaya başlanacak olup, müsabakalar Ramazan Bayramı’ndan sonraki ilk hafta oynanmaya başlayacak.

(Hüseyin AŞKIN)