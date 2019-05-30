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Onur Tekin, Başakşehir ve Adana Demir’in radarında

Yeni Çorumspor’un genç file bekçisi Onur Tekin, Serik Belediyespor karşısında sergilediği performans ile 1.Lig ve Süper Lig takımlarının radarına girmeyi başardı.

Onur Tekin, Başakşehir ve Adana Demir’in radarında

Yeni Çorumspor’un genç file bekçisi Onur Tekin, Serik Belediyespor karşısında sergilediği performans ile 1.Lig ve Süper Lig takımlarının radarına girmeyi başardı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 22:10
Onur Tekin, Başakşehir ve Adana Demir’in radarında

TFF 3.Lig 3.Grup Play-Off final maçında sergilediği performans ile futbol otoritelerinin dikkatini çekmeyi başaran 20 yaşındaki genç kaleci Onur Tekin ile Süper Lig takımlarından Başakşehir’in ve 1.Lig takımlarından Adana Demirspor’un yakından ilgilendiği öğrenildi. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanan final maçını protokol tribününden takip eden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak karşılaşma sonunda Onur’un transfer edilmesi için kurmaylarına talimat verdiği bilgisine ulaşılırken, Süper Lig takımlarından Başakşehir Spor Kulübü’nün de Onur’u transfer etmek için listeye aldığı öğrenildi. Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan da katıldığı bir programda Onur Tekin’in iki kulüp tarafından izlendiğini doğruladı.

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