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Onur Tekin ameliyat olacak

Çorum Futbol Kulübü'nün başarılı file bekçisi Onur Tekin bıçak altına yatacak.

24 Mayıs 2020 Pazar 23:24
Onur Tekin ameliyat olacak

Çorum FK resmi instagram sayfasında moderatör Bülent Kol'un canlı yayın konuğu olan Onur Tekin ameliyat olacağını açıkladı. Canlı yayında taraftarların sorularını cevaplayan genç eldiven bir soru üzerine bu sezonu tamamladığını söyledi. Salgın nedeniyle lige ara verilmesi üzerine antrenman eksikliği yaşayan Onur Tekin, bu süreçte geçtiğimiz sezon başlayan bel fıtığı rahatsızlığının tekrar nüksettiğini ifade etti. 2 yerde fıtık olduğunu belirten başarılı file bekçisi, Çarşamba veya Perşembe günü Ankara Çankaya Hastanesi'nde ameliyat olacağını ve bu sezonu kapattığını duyurdu.

Son Güncelleme: 25.05.2020 00:02
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