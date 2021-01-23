Onur Kolay Uşakspor’da

Geçen sezonu Manisa FK’da geçiren ve sezon başında Çorum FK’ya transfer edilen Çorumlu futbolcu Onur Kolay’la geçtiğimiz günlerde yollar ayrılmıştı. Çorum’dan ayrıldıktan sonra teklifleri değerlendiren 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Çorum FK ile aynı grupta mücadele eden Uşakspor’la anlaştığı belirtildi.

Onur Kolay, Çorum FK formasıyla 13 resmi maçı çıkarken, 4 sarı kart görüp 1 kez cezalı duruma düştü.

(Spor Servisi)