Önce reaksiyon ve çabukluk, sonra taktik çalıştılar
Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum Futbol kulübü, 7 Şubat’ta sahasında grubun güçlü takımlarından Kocaelispor’la oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 03.02.2021, 01:15
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Tesisler 1 No’lu Sahada saat 12.30’da başlayan antrenmana, tedavisi süren Mehmet Sedef dışında tüm futbolcular katıldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir nezaretinde ısınma ile başlayan antrenman reaksiyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör İsmet Taşdemir, antrenmanın ikinci bölümünde taktik çalışma yaptırdı. Taşdemir, tam sahada, Kocaelispor maçının taktiğini içeren antrenmanda futbolculara ara ara uyarılarda bulunup yapmaları gerekeni anlattı.
Çorum Futbol Kulübü bugün yapacağı antrenmanla Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.
(Spor Servisi)
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