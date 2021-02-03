Önce reaksiyon ve çabukluk, sonra taktik çalıştılar

Tesisler 1 No’lu Sahada saat 12.30’da başlayan antrenmana, tedavisi süren Mehmet Sedef dışında tüm futbolcular katıldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir nezaretinde ısınma ile başlayan antrenman reaksiyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, antrenmanın ikinci bölümünde taktik çalışma yaptırdı. Taşdemir, tam sahada, Kocaelispor maçının taktiğini içeren antrenmanda futbolculara ara ara uyarılarda bulunup yapmaları gerekeni anlattı.

Çorum Futbol Kulübü bugün yapacağı antrenmanla Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Spor Servisi)