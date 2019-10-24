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Önce çabuk kuvvet, sonra taktik çalıştılar

Cumartesi günü Hekimoğlu Trabzon’la karşılaşacak olan Yeni Çorumspor hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-Siyahlılar, antrenmanın ilk bölümünde çabuk kuvvet, ikinci bölümünde ise taktik çalıştılar.

Önce çabuk kuvvet, sonra taktik çalıştılar

Cumartesi günü Hekimoğlu Trabzon’la karşılaşacak olan Yeni Çorumspor hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-Siyahlılar, antrenmanın ilk bölümünde çabuk kuvvet, ikinci bölümünde ise taktik çalıştılar.

24 Ekim 2019 Perşembe 00:50
Önce çabuk kuvvet, sonra taktik çalıştılar

Yeni Çorumspor Cumartesi günü Hekimoğlu Trabzon’la deplasmanda oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesislerde yapılan antrenmana sakat olan Kerem Pala katılmadı. Antrenmanın ilk bölümü 1 No’lu Sahada çabuk kuvvet çalışması şeklinde geçti. Bu çalışmanın ardından 2 No’lu Sahaya geçildi. Teknik patron Bahri Kaya antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada taktik içerikli oyun oynattı. Hekimoğlu Trabzon maçının taktiğini içeren çalışmada oyuncularına sürekli uyarılarda bulunan deneyimli teknik adam, ayağa garanti paslar istedi. Antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

Yeni Çorumspor bugün yapacağı antrenmanla Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Hüseyin AŞKIN)

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