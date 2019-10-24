Önce çabuk kuvvet, sonra taktik çalıştılar

Cumartesi günü Hekimoğlu Trabzon’la karşılaşacak olan Yeni Çorumspor hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-Siyahlılar, antrenmanın ilk bölümünde çabuk kuvvet, ikinci bölümünde ise taktik çalıştılar.