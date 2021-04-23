Ömer Bozan 4’ledi

Çorum FK’nın Hacettepespor’la 1-1 berabere kaldığı maçta kırmızı-siyahlıların tek golünü atan Ömer Bozan, bu sezon toplamda 8, Çorum FK formasıyla da 4.kez gol sevinci yaşadı.

Devre arasında Sarıyer’den transfer edilen Ömer Bozan, İstanbul ekibinde 18 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırırken, Çorum FK’da 15 maçta aynı sayıya ulaştı. Çorum FK formasıyla, Ergene Velimeşespor, Amed Sportif Faaliyetler ve Kahramanmaraşspor maçlarında gol atan deneyimli futbolcu, Hacettepespor maçının 19.dakikasında kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirirken, kırmızı-siyahlı formayla gol sayısını da 4’e yükseltti.

Profesyonel futbolculuk kariyerinde 81 gole ulaşan Ömer Bozan’ın Çorum FK ile sözleşmesi 31 Mayıs 2021’de sona eriyor.

(Hüseyin AŞKIN)

