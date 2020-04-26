Okçular evde çalışıyor

Çorum Okçuluk Kulübü’nde eğitim alan sporcular salgın sonrası turnuvalara daha hazır dönebilmek adına çalışmalarında hız kesmiyor. Eve kapanan sporcular kendi imkanları doğrultusunda antrenörlerin programı dâhilinde antrenmanlarına devam ediyorlar. Konu hakkında açıklama yapan Çorum Okçuluk Kulübü Başkanı Erkan Teryakioğlu, “Sporcularımız gerek bahçe işleri, gerekse spor faaliyetleri yaparak zorlu süreci dolu dolu geçiriyorlar. Bir an önce bu salgından kurtulmak en büyük temennimiz. Sporcularımız bu özverili çalışmalarının meyvelerini turnuvalarda alacaklardır” ifadesine yer verdi.

(Bülent USLU)