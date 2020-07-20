Okçular ‘12’den vurdu!

Dünya Sağlık Örgütü normalleşme kapsamında okçuluk sporuna gönül verenlerin faaliyetlerine başlayabileceğini açıklamıştı. Bu gelişme üzerine yaklaşık 20 gündür antrenmanlarına başlayan Çorum Okçuluk Spor Kulübü, Bayat Okçuluk Spor Kulübü, İskilip Okçuluk Spor Kulübü ve Vefa Gençlik Spor Kulübü antrenörleri tarafından önceki gün özel bir müsabaka düzenlendi. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen müsabakalarda 50’e yakın sporcu yıldızlar ve büyükler olmak üzere 2 kategoride birinci olabilmek için kapıştılar. Sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde gerçekleşen müsabakalar sonunda büyük erkekler kategorisinde Çorum Okçuluk Spor Kulübü’nden Y.Emre Körçoban birinci, Erdem Eren ikinci olurken, büyük bayanlarda ise yine Çorum Okçuluk Spor Kulübü’nden Şeyma Nur Kavuncu birinci, İpek Kula ikinci, Vefa Gençlik Spor Kulübü’nden Seda Demir üçüncülüğü elde etti. Yıldız erkekler kategorisinde Bayat Okçuluk Spor Kulübü’nden Yavuz Güngör birinci, İskilip Okçuluk Spor Kulübü’nden M.Emin Karaman ikinci, Çorum Okçuluk Spor Kulübü’nden M.Salih Akgöz üçüncü, Bayat Okçuluk Spor Kulübü’nden Gökhan Güngör ise Çorum dördüncüsü olmayı başardı.

Konu hakkında açıklama yapan Çorum Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Erkan Teryakioğlu, “Pandemi sürecinin ardından ara verdiğimiz faaliyetlerimize normalleşme kapsamında yeniden başladık. Sporcularımızı ve oklarımızı özlemişiz. Ata sporumuz okçuluk Çorum’da hızlı gelişen bir spor dalı. Son yıllarda kulüplerimizde eğitim gören sporcu sayısı da günden güne artmakta. Yaptığımız özel turnuvada sporcularımızı test etmek istedik. Kıyasıya geçen maçlar sonunda dereceye giren sporcularımızı madalya ile ödüllendirdik” dedi.

(Spor Servisi)