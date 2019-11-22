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Öğretmenler masa tenisi turnuvasında buluştu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlendi. 

Öğretmenler masa tenisi turnuvasında buluştu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlendi. 

22 Kasım 2019 Cuma 16:00
Öğretmenler masa tenisi turnuvasında buluştu

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile iki kategoride yapılan turnuvaya öğretmenlerin ilgisi yoğun oldu. Turnuva sonunda dereceye giren öğretmenlere madalyalarını İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Mustafa Kadir Şahinoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Yurt, Şube Müdürü Yalçın Akkaya ve beden eğitimi öğretmeni Ahmet İçtüzer tarafından verildi. 
İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Mustafa Kadir Şahinoğlu, turnuvanın düzenlenmesinde katkı sunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Yurt ve personeli ile turnuvada görev yapan ve katılım sağlayan öğretmenlere teşekkür etti. 

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