Ödemeler başladı
Çorum FK’nın yeni sahibi Murat Yıldırım, kulübü satın alır almaz, futbolcu alacaklarını ödemeye başladı.
Eski sportif direktör Oğuzhan Yalçın’la birlikte hareket eden ve Oğuzhan Yalçın’ı başkan olarak atayan Murat Yıldırım, devir için imzaların atılmasından sonra işe hızlı başladı. Yıldırım, daha imzanın mürekkebi kurumadan, geçtiğimiz günlerde, alacaklarının tahsili için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuran futbolcuların ödemelerine başladı. Ödemelerin bir kısmını gerçekleştiren Murat Yıldırım, tüm ödemeleri önümüzdeki hafta başına kadar bitirmeyi hedefliyor.
Tüm futbolcuların alacaklarını ödeyerek, serbest kalmalarının önüne geçmeyi de amaçlayan Murat Yıldırım, bir yandan da, nezaket ziyaretlerinde bulunuyor. Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret eden Murat Yıldırım ve Oğuzhan Yalçın’ın, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde izleyecekleri yol haritasını da önümüzdeki günlerde açıklamaları bekleniyor.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|67
|4. Başakşehir
|37
|62
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|37
|61
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|37
|58
|7. Antalyaspor
|37
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Adana Demirspor
|37
|52
|10. Sivasspor
|37
|51
|11. Galatasaray
|37
|51
|12. Kasımpaşa
|37
|50
|13. Hatayspor
|37
|50
|14. Kayserispor
|37
|47
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|37
|45
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|37
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|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
|5. Erzurumspor
|35
|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Gençlerbirliği
|35
|48
|11. Keçiörengücü
|35
|48
|12. Boluspor
|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|37
|89
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|37
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|36
|48
|10. Brighton
|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
|12. Newcastle
|37
|46
|13. Crystal Palace
|36
|45
|14. Aston Villa
|36
|44
|15. Southampton
|37
|40
|16. Everton
|36
|36
|17. Leeds United
|37
|35
|18. Burnley
|36
|34
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|85
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|37
|64
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
|9. Osasuna
|37
|47
|10. Celta Vigo
|37
|46
|11. Valencia
|37
|45
|12. Rayo Vallecano
|37
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Getafe
|37
|39
|15. Elche
|37
|39
|16. Granada
|37
|37
|17. Mallorca
|37
|36
|18. Cadiz
|37
|36
|19. Levante
|37
|32
|20. Deportivo Alaves
|37
|31