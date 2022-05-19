Ödemeler başladı

Eski sportif direktör Oğuzhan Yalçın’la birlikte hareket eden ve Oğuzhan Yalçın’ı başkan olarak atayan Murat Yıldırım, devir için imzaların atılmasından sonra işe hızlı başladı. Yıldırım, daha imzanın mürekkebi kurumadan, geçtiğimiz günlerde, alacaklarının tahsili için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuran futbolcuların ödemelerine başladı. Ödemelerin bir kısmını gerçekleştiren Murat Yıldırım, tüm ödemeleri önümüzdeki hafta başına kadar bitirmeyi hedefliyor.

Tüm futbolcuların alacaklarını ödeyerek, serbest kalmalarının önüne geçmeyi de amaçlayan Murat Yıldırım, bir yandan da, nezaket ziyaretlerinde bulunuyor. Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret eden Murat Yıldırım ve Oğuzhan Yalçın’ın, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde izleyecekleri yol haritasını da önümüzdeki günlerde açıklamaları bekleniyor.

(Hüseyin AŞKIN)

