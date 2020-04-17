TFF 3.Lig 2.Grup’ta yer alan Manisa temsilcisi Turgutluspor’u çalıştıran Cüneyt Biçer, sosyal medya yayını yapan Alt Ligler sayfasının canlı yayın konuğu oldu. Turgutluspor’u 2.Lig’e çıkartmanın mücadelesini verdiklerini kaydeden Cüneyt Biçer, izleyicilerin sorularını da cevapladı. Genç teknik adam, “Çorum’la ilgili ne düşünüyorsunuz?” şeklindeki soruya, “Çorum’a, isteyerek ve büyük hedeflerle gittik. Sağ olsun Başkanımız ve yönetim kurulu çok destek oldu. Herkes, çok istedi. Biz de çok istedik. Antrenmanlarda çok iyi çalıştık, futbolcular her şeylerini ortaya koydular ama sahaya çıkınca her şey tersine döndü. Bir türlü istediğimiz sonuçları alamadık.

Ne yaptıysak bir türlü kötü gidişe durduramadık. Sanırım o sezon Çorum için doğru bir sezon değildi. Çünkü takım bir sonraki sezon 2.Lig’e çıktı” şeklinde konuştu.

HİKMET SEVİM VE SERDAR BOZKURT’U ÇOK BEĞENİYORUM

Cüneyt Biçer, “en beğendiğiniz teknik direktörler?” şeklinde yöneltilen bir soruya cevap verirken, Çorumspor’un eski teknik direktörlerinden Hikmet Sevim ve Çorum FK’nın eski çalıştırıcılarından Serdar Bozkurt’un isimlerini de saydı. Biçer, “Mantalitesi kazanmak üzere olan tüm hocaları beğeniyorum” dedi.

Cüneyt Biçer’in teknik direktörlüğünü yaptığı Manisa temsilcisi Turgutluspor bu sezon 3.Lig 2.Grup’ta oynadığı 26 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi aldı. 34 gol atan ve kalesinde gördüğü 19 golle grubun en az gol yiyen takımı olan Turgutluspor, topladığı 49 puanla 3.sırada yer alıyor. Grupta, Kocaelispor 64 puanla liderlik koltuğunda otururken, Belediye Derince 50 puanla 2.sırada yer alıyor. Turgutluspor’un, Kocaelispor ve Belediye Derincespor’dan bir maçı eksik.

ÇORUM’DA GALİBİYET SEVİNCİ YAŞAYAMADI

45 yaşında olan teknik direktör Cüneyt Biçer, Çorum Futbol Kulübü’nde 2017-18 sezonunda görev aldı. Çorum FK, sezona teknik direktör Yusuf Tokuş’la başlarken, 11.haftada Payasspor’u deplasmanda 1-0 yenip kendisi gibi 23 puanlı Uşakspor’un averajla önünde yer aldı ve tarihinde ilk kez liderlik koltuğuna oturdu.

Yusuf Tokuş’la 25.haftada Arsinspor karşısında deplasmanda alınan 3-2’lik yenilgi sonrası yollar ayrılırken, takımın başına Cüneyt Biçer getirildi. Çorum FK, Cüneyt Biçer nezaretinde 3’ü deplasmanda olmak üzere 5 maça çıkarken, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı ve 3 puan toplayabildi. Kırmızı-Siyahlılar bu maçlarda attıkları 2 gole karşılık 4 gol yediler.

Çorum FK, 30.haftada Elaziz Belediye karşısında deplasmanda alınan 1-0’lık yenilgi sonrası Cüneyt Biçer ve ekibiyle de yollarını ayırıp sezonu altyapı genel koordinatörü Selim Sümer’le tamamladı.

CÜNEYT BİÇER’İN ÇORUM KARNESİ

Tarsus İ.Y…0-0

Kocaeli (D) ..1-1

Payasspor….0-1

Osmaniye (D)…1-1

Elaziz Bld. (D)..0-1