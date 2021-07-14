Nurettin Çağlar rakip oldu

Diyarbekirspor’la 1 yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Nurettin Çağlar, geçen sezon 3.Lig’de şampiyon olup 2.Lig’e yükselen Somaspor’da tamamı ilk 11’de olmak üzere 27 resmi maça çıkarken, 2418 dakika süre aldı. Deneyimli futbolcu, bu maçlarda attığı 16 golle grubun gol kralı oldu.

(Hüseyin AŞKIN)

