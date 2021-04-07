Nuhut, Avrupa Şampiyonu olan Özbek’i kutladı

CHP Genel Başkan Başdanışmanı, CHP Spor Kurulu Başkanı, Avrupa Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Halter Federasyonu eski başkanı, hemşehrimiz, Kenan Nuhut, Rusya’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda ülkemize altın madalya kazandıran Muhammet Furkan Özbek’i kutladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nın üçüncü gününde, erkekler 67 kiloda podyuma çıkan milli halterci Muhammet Furkan Özbek, koparmada 145 kilo ile üçüncü, silkmede 178 kiloda ile altın, toplamda ise 323 kilo ile Avrupa Şampiyonu olarak ülkemize altın madalya kazandırarak büyük bir başarıya imza attı. Özbek’in Avrupa şampiyonluğunu kazanması ülkemizde büyük sevinçle karşılandı.

Türkiye Halter Federasyonu eski Başkanı, hemşehrimiz Kenan Nuhut, kendi sosyal medya hesabından Muhammet Furkan Özbek’le fotoğrafını paylaşırken, “Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

