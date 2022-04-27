Curling İl Temsilciliği’nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Floor Curling Turnuvası’nda heyecan sona erdi. İl Temsilcisi Şeyda Topuz gözetiminde Atatürk Spor Salonu’nda yapılan turnuvaya 10 okul 23 sporcu ile katıldı. Yıldızlar kategorisinde gerçekleşen müsabakalar sonunda kızlarda Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu şampiyon olmayı başarırken, Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu ikinci, Gazipaşa Ortaokulu ise üçüncü oldu. Erkeklerde yine birincilik kürsüsüne yine Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu çıkarken, ikinci Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu, üçüncü ise Gazipaşa Ortaokulu oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalya verildi.

(Rıfat KARA)

