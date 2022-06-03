Nafican’dan moral ziyareti

Bugün Sarıyer ile oynanacak kritik maç öncesi Çorum’da ki son antrenmanını Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda yapan Çorum FK U15 takımını eski Çorum FK’lı futbolcu Nafican Yardımcı ziyaret etti. Antrenman sonunda teknik heyet ve genç futbolcularla bir araya gelen Nafican, Sarıyer karşısında Çorum FK’ya başarı dileklerinde bulunurken, futbolculara da tatlı ikramında bulundu.

Kendisinin de bu yollardan geçtiğini ifade eden Nafican, futbolculara çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Genç futbolcu, Sarıyer engelinin aşılması halinde Çorum FK’nın kupayı kaldıracağına inandığını da ifade ederek ziyareti sonlandırdı.

(Rıfat KARA)

