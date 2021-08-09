Nafican Konya’da

Çorum FK’da gösterdiği performans sonrası Süper Lig takımlarının radarına giren Nafican Yardımcı için son olarak Konyaspor, Çorum FK’nın kapısını çaldı. İki kulüp arasında geçen görüşmeler sonunda anlaşma sağlanırken, resmi açıklamanın bugün hem Konyaspor, hem de Çorum FK tarafından yapılacağı öğrenildi.

(Rıfat KARA)

