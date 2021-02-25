Nafican da ceza sınırında

Bu sezon, ilk yarıdaki Afjet Afyonspor ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarından iki sarı kartı bulunan Nafican Yardımcı, Niğde karşılaşmasının 52.dakikasında gördüğü sarı kartla sınıra dayandı. Ümit Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Grup Elemelerinde milli formayı giymesi beklenen genç futbolcu, bundan sonra bir sarı kart daha görürse cezalı duruma düşecek.

Çorum FK’da, Hasan Hüseyin Akınay, Ertuğrul Sancaktutan, Mehmet Sedef, Eren Tokat, Mikail Albayrak, Cengiz Ötkün ve Oktay Balcı da üçer sarı kartla ceza sınırında bulunuyorlar.

(Spor Servisi)

