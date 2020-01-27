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Nafican, 2.Lig’de ilk kez oynadı

Çorum Futbol Kulübü’nün Gümüşhanespor’u deplasmanda 4-1 yendiği maçta ilk 11’de görev yapan futbolculardan Nafican Yardımcı, profesyonel futbolculuk kariyerinde bir 2.Lig maçında ilk kez forma giydi.

Nafican, 2.Lig’de ilk kez oynadı

Çorum Futbol Kulübü’nün Gümüşhanespor’u deplasmanda 4-1 yendiği maçta ilk 11’de görev yapan futbolculardan Nafican Yardımcı, profesyonel futbolculuk kariyerinde bir 2.Lig maçında ilk kez forma giydi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 22:39
Nafican, 2.Lig’de ilk kez oynadı

13 Aralık 2018’de Çorum Futbol Kulübü’nde profesyonel olan Nafican Yardımcı, geçen sezon 27 Ocak 2019’da Çorum’da 1461 Trabzon’la oynanan maçta ilk 11’de forma giyerek ilk kez bir profesyonel lig maçına çıkarken, aradan geçen 1 yıl sürenin ardından Pazar günü Gümüşhanespor’la deplasmanda oynanan maçta da ilk 11’de yer aldı. Çorumlu 19 yaşındaki genç futbolcu ilk kez bir 2.Lig maçında forma giyerken, profesyonel futbolculuk kariyerindeki ikinci maçını oynadı.

Teknik direktör Bahri Kaya’nın sol bek oynattığı Nafican, başarılı bir performans sergiledi.

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